Gaza, riprendono gli aiuti nella Striscia. Netanyahu: "Ieri sganciate 153 tonnellate di bombe"

Tregua fragile a Gaza, dove dopo una giornata di bombardamenti israeliani sulla Striscia a causa di un attacco alle Idf è stato ripristinato il cessate il fuoco. Israele ha quindi riaperto i valichi stamane dopo aver sospeso la consegna degli aiuti umanitari nella Striscia, mentre Hamas consegnerà in serata il corpo di un altro ostaggio tra i rapiti deceduti dopo l'attacco del 7 ottobre. Per garantire il rispetto dell'accordo di pace e perché cessate il fuoco a Gaza non collassi, in Israele arrivano intanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner.

Netanyahu: "Il cessate il fuoco non è una licenza per attaccarci"

"In risposta alla violazione del cessate il fuoco, ieri abbiamo attaccato Hamas con 153 tonnellate di bombe. Abbiamo anche colpito alti comandanti. Il cessate il fuoco non è una licenza per attaccarci". Lo ha dichiarato alla Knesset il primo ministro Benjamin Netanyahu, riferendosi ai raid israeliani contro l'attacco sferrato ieri mattina a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in cui sono stati uccisi due soldati. "Alla fine del processo, Hamas sarà eliminata politicamente e militarmente", ha aggiunto Netanyahu.

Ripresa consegna aiuti a Gaza

Israele ha disposto che "gli aiuti umanitari continuino a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom e altri valichi, dopo ispezione israeliana e nel pieno rispetto dell’accordo firmato", hanno riferito fonti della sicurezza israeliana, dopo aver precedentemente sospeso le consegne in seguito all'attacco contro le Idf che ha provocato due vittime tra i suoi soldati.