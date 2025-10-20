L'attentato a Ranucci a Pomezia, visionati decine di fimati

Passa attraverso l'analisi di decine di telecamere di sicurezza l'attività di indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto la sera del 16 ottobre scorso all'esterno della sua abitazione di Pomezia, centro alle porte della Capitale.

Su mandato dei pm dell'antimafia, i carabinieri di Frascati e Roma analizzeranno i video presenti non solo nella zona dove è avvenuta la deflagrazione che ha semidistrutto le due auto del conduttore di Report ma in un raggio ben più ampio.

L'obiettivo è risalire all'auto e all'uomo incappucciato che alcuni testimoni oculari hanno visto nelle fasi precedenti e immediatamente successivi allo scoppio dell'ordigno rudimentale.

Intanto la 500 trovata a poca distanza dall'abitazione di Ranucci e risultata rubata sarebbe stata sottratta ai proprietari nella zona di Ostia.

Accertamenti sono in corso per verificare eventuali connessioni tra i due episodi.