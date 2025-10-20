Acate. Colpo di scena nella giunta comunale, " torna a casa" l'assessore Gallo
Altro colpo di scena nella politica acatese. L’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Gallo, che nei giorni scorsi si era dimesso annunciando che avrebbe chiarito le motivazioni del gesto, rientra a pieno titolo nella giunta comunale. Il sindaco Gianfranco Fidone ha spiegato come si è arrivati a un percorso condiviso con uno dei suoi collaboratori più fidati: “Stamattina ho rigettato le dimissioni dell’assessore Daniele Gallo. Nel corso di questo fine settimana ho ricevuto una nota dei gruppi consiliari, con la quale mi è stato chiesto di non rinunciare ad una figura che ha sempre dimostrato spirito di sacrificio e che ha incassato risultati che sono emblematici dell’attività di questa amministrazione”.
Il primo cittadino scrive di provare analoghi sentimenti: “Non potrei mai accettare le dimissioni di un assessore che ha sempre lavorato con slancio e sacrifici e che è espressione di un gruppo politico che è stato al mio fianco sin dall’inizio di questa avventura. Chi lavora e produce risultati ha il dovere di rimanere in campo e di portare a termine le progettualità in essere e gli impegni assunti con la cittadinanza”.
E per finire anche un invito: “Per questo, richiamando a tutti componenti della Giunta e del consiglio la preminenza dell’attuazione del programma elettorale e l’importanza della tempestiva conclusione delle progettualità in corso, comunico che l’Assessore Gallo rimane in carica, mantenendo le deleghe da sempre assegnategli”.
NELLA FOTO, da sinistra: Fidone e Gallo