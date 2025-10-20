ou
ULTIME NOTIZIE

Vittoria, la Cgil denuncia: personale delle Cooperative da mesi senza stipendio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Calcio, quarti di Coppa: Messana-Modica e Vittoria-Acquadolcese

Calcio, quarti di Coppa: Messana-Modica e Vittoria-Acquadolcese

CronacaMessinaRagusa

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Consiglio del Comitato Regionale Sicilia della LND a Ficarazzi (Palermo), il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei Quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza 2025-26. Le partite, che si giocheranno con la formula dell’andata e ritorno, si disputeranno nelle seguenti date: andata, mercoledì 5 novembre 2025, ritorno, mercoledì 19 novembre 2025. Il Modica affronterà la Messana (andata a Messina), mentre il Vittoria, che giocherà l’andata in casa, giocherà con l’Acquadolcese.

Potrebbero Interessarti