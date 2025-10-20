Funerali a Favara della donna travolta dalla pioggia, "si poteva evitare"

"In questi giorni abbiamo avuto rabbia per una tragedia che si poteva evitare e continuiamo ad avere paura che possa succedere ancora". Così, l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, durante l'omelia, nella chiesa Madre di Favara (Agrigento) dei funerali di Marianna Bello, la mamma di 3 figli 38enne travolta dall'acqua durante il nubifragio del primo ottobre e ritrovata ieri senza vita, dopo diciannove giorni di ricerche. Presenti ai funerali anche i soccorritori che per 19 giorni hanno cercato il corpo della donna. "E' doveroso reclamare maggiore garanzia di sicurezza, perche' tragedie simili non si ripetano piu'", ha aggiunto il vescovo.