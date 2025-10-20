ou
ULTIME NOTIZIE

Vittoria, la Cgil denuncia: personale delle Cooperative da mesi senza stipendio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Funerali a Favara della donna travolta dalla pioggia, "si poteva evitare"

Funerali a Favara della donna travolta dalla pioggia, "si poteva evitare"

CronacaAgrigento

"In questi giorni abbiamo avuto rabbia per una tragedia che si poteva evitare e continuiamo ad avere paura che possa succedere ancora". Così, l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, durante l'omelia, nella chiesa Madre di Favara (Agrigento) dei funerali di Marianna Bello, la mamma di 3 figli 38enne travolta dall'acqua durante il nubifragio del primo ottobre e ritrovata ieri senza vita, dopo diciannove giorni di ricerche. Presenti ai funerali anche i soccorritori che per 19 giorni hanno cercato il corpo della donna. "E' doveroso reclamare maggiore garanzia di sicurezza, perche' tragedie simili non si ripetano piu'", ha aggiunto il vescovo.

Potrebbero Interessarti