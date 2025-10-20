ou
ULTIME NOTIZIE

Vittoria, la Cgil denuncia: personale delle Cooperative da mesi senza stipendio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Aggredì primario a Lamezia, l'Asp sarà parte civile

Aggredì primario a Lamezia, l'Asp sarà parte civile

Altro sud

L'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro si é costituitaparte civile nelprocesso a carico di Carlo Sacco, il giovane di 29 anni che il 12 novembre dello scorso anno aggredì il primario del pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, Rosario Procopio."Quella ai danni del dottore Procopio - afferma l'Asp in una nota - fu un'aggressione premeditata e di una violenza inaudita, messa in atto da Sacco, che fu arrestato in flagranza, con l'utilizzo di un manganello, allo scopo di fare valere ad ogni costo le sue ragioni, peraltro prive di fondamento. Il primario del pronto soccorso, a causa dell'aggressione, riportò, oltre al trauma psicologico, lesioni che lo costrinsero ad assentarsi dal lavoro per oltre un mese".

Potrebbero Interessarti