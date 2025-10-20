Rapinò una donna cinese nella propria abitazione, un arresto a Catanzaro

Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro perché ritenuto l'autore di una rapina compiuta all'interno dell'abitazione di una donna di 57 anni di nazionalità cinese, il 15 agosto scorso, che fruttò all'autore 300 euro. Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip del capoluogo, scaturisce dalle indagini svolte dai militari della Sezione operativa della Compagnia di Catanzaro dopo la richiesta di intervento da parte di un cittadino che aveva notato una donna riversa sul ciglio della strada con lesioni al volto. I militari, raccolte le prime informazioni dalla vittima con l'ausilio di un interprete, avevano avviato le indagini acquisendo le registrazioni dalle telecamere presenti nella zonae riuscendo a ricostruire l'episodio.