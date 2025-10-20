Sversamento acque reflue, sequestrati depuratori di Belvedere Spinello

I due depuratori comunali del comune di Belvedere di Spinello sono stati sottoposti dai carabinieri a sequestro preventivo ine secuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini svolte dall'Arma anche con l'ausilio, nel sopralluogo,dell'Arpacal di Crotone che avrebbero permesso di accertare l'invasione di una vasta estensione del territorio comunale da parte di acque reflue urbane non trattate dagli impianti di depurazione non funzionanti, che confluivano nel fiume Neto, provocando lo sversamento di acque nauseabondi disturbando i residenti nella zona.