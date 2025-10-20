Ritenuto contiguo a cosca, Finanza di Catanzaro gli confisca 1,6 milioni

I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale, parzialmente modificato dalla Corte d'appello di Catanzaro, che ha disposto la confisca definitiva di un appezzamento di terreno, di un fabbricato e delle quote di partecipazione ad una compagnia di navigazione di Briatico (Vibo Valentia), compresa la pertinente quota di patrimonio aziendale, per un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro.