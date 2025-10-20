Omicidio Celesia a Palermo: Cassazione, pochi 12 anni ricalcolare pena

La Cassazione ha annullato con rinvio alla corte d'appello la sentenza di condanna a 12 anni nei confronti del minorenne che ha ucciso con colpi di pistola Lino Celesia, 22 anni, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023, vicino alla discoteca Notr 3 di via Pasquale Calvi a Palermo. Per i giudici della suprema corte 12 anni sono troppo pochi per il delitto. E' stato accolto così il ricorso della procura per i minorenni. La procura aveva chiesto una condanna a18 anni per il giovane, ma il gup aveva invece deciso per unapena più bassa riconoscendogli l'attenuante della minore età."L'imputato risultava gravato da una pluralità di precedentinpenali, - dicono i giudici di Cassazione - alcuni dei quali di elevato disvalore, che inducevano a ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante, che risultava in contrasto con la sua personalità criminale, caratterizzata secondo quanto affermato nella stessa sentenza dal gup da uno stile di vita disimpegnato e ad elevato rischio di devianza".