Modica, il Comune cerca partner per cura verde delle rotatorie

Il Comune di Modica ha pubblicato l’avviso esplorativo -con allegato il relativo modulo A- per la manifestazione d’interesse e le relative proposte per individuare un partner per la gestione e manutenzione del verde delle rotatorie ed incroci stradali di proprietà comunale. La durata dell’affidamento è fissata in 6 anni e quanti sono interessati dovranno presentare un’apposita istanza utilizzando l’allegato A che è già disponibile sul sito istituzionale del Comune, allegando una proposta progettuale. I dettagli, i requisiti necessari e le modalità di partecipazione sono consultabili nell’avviso pubblicato nella ‘sezione Avvisi’ del sito ufficiale di Palazzo San Domenico. Lo rende noto l'assessore alle politiche ambientali, Samuele Cannizzaro.