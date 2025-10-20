Modica, prorogata fino al 3 novembre la mostra "Io, Renato Guttuso"

La mostra Io, Renato Guttuso, a cura di Giuliana Fiori e Anna Papale, ospitata presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, sarà prorogata fino al 3 novembre 2025, rispetto alla precedente data di chiusura prevista per il 19 ottobre. La decisione è frutto del grande interesse riscontrato da parte del pubblico e della critica nei mesi di apertura dell’esposizione, che ha fatto registrare un'affluenza costante e partecipata, confermando il valore culturale e il forte impatto emotivo del progetto. L’ampio consenso ottenuto ha spinto gli organizzatori, ovvero, l’associazione culturale Sikarte, in accordo con la Società Operaia di Mutuo Soccorso, a estendere il periodo di visita, offrendo così l’opportunità a un numero ancora maggiore di visitatori di conoscere da vicino l’opera e la figura di uno dei più importanti artisti italiani del Novecento.

L’esposizione continua a essere visitabile all’interno della suggestiva sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, nei bassi del seicentesco Palazzo della Cultura, in un contesto fortemente simbolico e coerente con le tematiche sociali care all’artista. La location gioca un ruolo fondamentale: le opere e l’impegno di Guttuso presentano un legame con la Società Operaia di Mutuo Soccorso per la forte componente sociale, politica e ideologica che nella storia ha caratterizzato entrambi.