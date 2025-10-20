ou
ULTIME NOTIZIE

Decoro urbano a Ragusa, il PD si rivolge alla Prefettura

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, prorogata fino al 3 novembre la mostra "Io, Renato Guttuso"

Modica, prorogata fino al 3 novembre la mostra "Io, Renato Guttuso"

CulturaRagusa

La mostra Io, Renato Guttuso, a cura di Giuliana Fiori e Anna Papale, ospitata presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, sarà prorogata fino al 3 novembre 2025, rispetto alla precedente data di chiusura prevista per il 19 ottobre. La decisione è frutto del grande interesse riscontrato da parte del pubblico e della critica nei mesi di apertura dell’esposizione, che ha fatto registrare un'affluenza costante e partecipata, confermando il valore culturale e il forte impatto emotivo del progetto. L’ampio consenso ottenuto ha spinto gli organizzatori, ovvero, l’associazione culturale Sikarte, in accordo con la Società Operaia di Mutuo Soccorso, a estendere il periodo di visita, offrendo così l’opportunità a un numero ancora maggiore di visitatori di conoscere da vicino l’opera e la figura di uno dei più importanti artisti italiani del Novecento.
L’esposizione continua a essere visitabile all’interno della suggestiva sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, nei bassi del seicentesco Palazzo della Cultura, in un contesto fortemente simbolico e coerente con le tematiche sociali care all’artista. La location gioca un ruolo fondamentale: le opere e l’impegno di Guttuso presentano un legame con la Società Operaia di Mutuo Soccorso per la forte componente sociale, politica e ideologica che nella storia ha caratterizzato entrambi.

Potrebbero Interessarti