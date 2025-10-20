ou
Decoro urbano a Ragusa, il PD si rivolge alla Prefettura

CronacaRagusa

Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese, ha inviato una richiesta formale di intervento alla Prefettura di Ragusa per segnalare la grave situazione di degrado, abbandono e rischio igienico-sanitario che interessa l’area sottostante il cavalcavia di via Epicarmo, nei pressi del parcheggio del PalaZama.
Calabrese ricorda di aver già sollecitato l’Amministrazione comunale nel corso di un proprio intervento in Consiglio comunale

