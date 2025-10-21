ou
Siracusa, diffondevano musica senza autorizzazione:sanzione

CronacaSiracusa

Continuano i servizi di controllo del territorio dedicati al quartiere della Borgata. Anche nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un capillare controllo della zona concentrandosi in particolar modo nei pressi ove insistono alcuni esercizi commerciali aperti fino a tarda sera. 35 sono state le persone identificate, di cui 31 stranieri, e 61 i veicoli controllati. Per inosservanze al codice della strada sono state elevate 3 sanzioni. Tre esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande sono stati controllati e uno di questi, che diffondeva da due casse acustiche musica senza la necessaria autorizzazione, veniva sanzionato amministrativamente.

