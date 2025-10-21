L'amministrazione comunale di Rosolini aderisce allo 'Scontrino Zeromolestie"

Anche a Rosolini entra nel vivo l'iniziativa "Scontrino Zeromolestie". Un'iniziativa promossa dal Sinalp di Ragusa a cui ha aderito l'amministrazione Spadola. Si tratta di una iniziativa semplice che trasforma ogni scontrino fiscale in un momento per attenzionare il fenomeno della violenza sulle donne. Nella dicitura dello scontrino è scritto "Telefono Antiviolenza 1522 - Rete Zeromolestie".

"Il nostro obbiettivo - dice l'assessora ai Servizi Sociali, Rosi Gradante - è quello di coinvolgere gli esercizi commerciali della città. Tra l'altro la dicitura non comporta alcun costo".

"La violenza sulle donne o soggetti fragili - aggiunge il sindaco di Rosolini Giovanni Spadola - è inaccettabile. E' arrivato i momento di dire basta e la migliore arma per difendersi è quella della denuncia. Capisco che si può provare vergogna a farlo, ma in palio c'è la vita di un essere umano".

(nella foto l'assessora ai Servizi sociali Rosy Gradante con il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola)