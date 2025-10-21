ou
Volley Modica, sabato l'esordio al Palazzetto di Campobasso

CronacaRagusa

È iniziata ieri al “PalaRizza” per l'Avimecc Modica, la settimana di avvicinamento all'esordio nel campionato di serie A3, che nell'anticipo di sabato vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano di scena al nuovo palazzetto dello sport di Campobasso, ospiti della Energy Time di Peppe Bua. Un match che il sestetto modicano sta preparando con meticolosità, ben consapevole che la prima gara di campionato nasconde delle insidie soprattutto se si affronta lontano da casa. "La tenuta mentale della mia squadra – afferma Di Stefano - mi lascia tranquillo e la grande voglia di fare bene e di mettere in campo prestazioni sempre più convincenti, mi rassicura, anche se, qualche atleta si è fermato per dei piccoli problemi fisici, ma si sa, che in fase di preparazione è una cosa normalissima".

