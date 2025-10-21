Via libera alle nomine regionali, arriva il sì della Commissione Affari istituzionali

Via libera alle nomine fatte dalla giunta regionale di governo ormai un mese fa. La Commissione Affari Istituzionali dell’Ars (nella foto) ha dato parere favorevole ai nomi indicati dal governo per Enti parco, Consorzi universitari e Iacp.

Le nomine negli Enti Parco

“La Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale questa mattina ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi regionali, Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara. Ringrazio il presidente Abbate e tutti i componenti della Commissione parlamentare per il via libera alle designazioni. Adesso diamo definitiva esecuzione al provvedimento di nomina approvato dal governo Schifani lo scorso settembre, su mia proposta” dice l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino. “Con questo passaggio – aggiunge – diamo ai Parchi una governance autorevole, stabile e competente. Nei consigli di ciascuno di essi, inoltre, abbiamo rimesso a titolo gratuito i sindaci dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, facendo sì che questi enti siano davvero rappresentativi. Grazie a questo nuovo assetto e all’aumento di risorse appostate in bilancio, mi auguro che, con il supporto del mio assessorato, i Parchi riescano a programmare il futuro per dare una prospettiva di sviluppo sostenibile ai territori”.

I nuovi presidente sono: Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi.

I nominati alla guida dei Consorzi Universitari

A guidare i consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, con funzione di presidente, saranno Antonino Mangiacavallo all’Empedocle di Agrigento; Corrado Bonfanti al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto; Domenico Arezzo a Ragusa; Gianluca Tumminelli a Caltanissetta.

Congelata, per il momento, la nomina al vertice del Consorzio di Trapani per la quale si attende il perfezionamento dell’iter da parte dello stesso ente.

I Presidenti dei dieci Istituti Autonomi Case Popolari

Questi, invece, i presidenti dei cda degli Istituti autonomi case popolari, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: ad Agrigento Pietro Medici; a Caltanissetta Calogero Valenza; a Enna Francesco Occhipinti; a Messina Giuseppe Picciolo; a Palermo Francesco Riggio; a Ragusa Giovanni Moscato; a Siracusa Alessia Scorpo; a Trapani Vincenzo Scontrino; ad Acireale Antonino Garozzo.

“Il Pd ha espresso parere contrario su tutte le nomine del governo regionale relative proprio a Enti parco, Consorzi universitari e Iacp. In particolare abbiamo chiesto un approfondimento sui requisiti previsti per poter far parte dei Cda degli Enti parco, di fronte alla mancata risposta del governo appare evidente che siamo si tratta dell’ennesimo accordo di maggioranza tenuto con lo scotch. Un accordo basato solo sullo scambio di poltrone, senza alcuno scrupolo sulle competenze e sui requisiti” dicono il capogruppo del Pd Michele Catanzaro e il vicecapogruppo Mario Giambona, componenti della commissione Affari istituzionali all’Ars.

Critico il Movimento 5 Stelle. “Altra imbarcata di nomine discutibili, con tanti personaggi con un passato politico alle spalle e alcuni con un curriculum a nostro avviso inadeguato. Basti pensare che agli Iacp di Caltanissetta e di Messina sono finiti due medici, Calogero Valenza e Giuseppe Picciolo, mentre un diplomato in ragioneria (Giuseppe Ferrarello) è finito all'Ente Parco delle Madonie”.

Lo affermano i deputati del M5S Angelo Cambiano e Lidia Adorno, componenti della commissione Affari istituzionali dell'Ars, chiamata oggi a dare il parere sulle 17 nomine ai vertici degli Enti parco, Iacp e Consorzi universitari. “Non potevamo che esprimere parere contrario – dicono i due deputati – ci chiediamo infatti quanto abbia a che fare una laurea in medicina con un Istituto Case Popolari, visto che la legge 19 del '97, che integra la legge 35 del '76 e che regola le nomine, prevede come requisito un titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato”.