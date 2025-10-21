Acate, l'amministrazione Fidone sotto il fuoco incrociato di opposizione e social

Movimenti in Giunta o l’emergenza sicurezza. Non mancano di certo gli argomenti agli oppositori istituzionali ed esterni, senza contare il popolo dei social che da qualche giorno storce la bocca, in questa complicatissima fase del mandato del sindaco di Acate Gianfranco Fidone.

La reazione dei 4 consiglieri della Lista Caruso dopo il ritorno dell’assessore Daniele Gallo: “In due anni e mezzo di Amministrazione Fidone, tra assessori cacciati, dimissionari e richiamati, chissà se qualcuno si è accorto che la gente ha paura ad uscire di casa? La coerenza non è certo il forte di questa Amministrazione, ma in un primato è sicuramente imbattibile: la velocità nel ripensare alle scelte fatte. Prima ancora di capire perché l’Assessore Gallo si sia dimesso (lui stesso aveva detto che ne avrebbe dato le motivazioni), ecco spuntare il suo reintegro. Scelte fatte a cuor leggero o pacificazione forzata? Sia chiaro, noi la storiella del reintegro così come l’ha raccontata il sindaco, non ce la beviamo. Anzi ci chiediamo: è finita qua oppure? Il tempo sarà galantuomo…

E poi sulla questione sicurezza dopo la rissa in pieno centro con tanto di accoltellamento: “E mentre continuano i giri di valzer delle poltrone, degni del peggiore teatro politico a cui i cittadini di un paese possano assistere, Acate vive uno stato di degrado e abbandono mai visto prima, con episodi sempre più inquietanti che mettono a rischio la sicurezza pubblica. È ora che il sindaco Fidone e la sua Giunta inizino ad occuparsi dei problemi reali della comunità. La sicurezza è uno di questi! Un tema serio, urgente e prioritario. Un paese in difficoltà non si aiuta di certo con il modo di amministrare finora portato avanti da questa Amministrazione, più interessata a risolvere continui contrasti interni che le criticità del territorio”.

La minoranza auspica interventi forti prima che sia troppo tardi: “Chiediamo all’Amministrazione di aprire un dialogo serio e costruttivo su sicurezza e prevenzione, coinvolgendo istituzioni, forze dell’ordine, cittadini e associazioni. La sicurezza è un diritto di tutti e non ha colore politico! Solo lavorando insieme, con azioni concrete e coordinate, possiamo affrontarlo!”.

Il coordinamento cittadino di Forza Italia rincara la dose: “L’episodio di violenza sabato sera con feriti e famiglie impaurite (nella foto il teatro dei fatti) non è un caso isolato ma l’ennesima prova di una sicurezza urbana sempre più fragile. Durante la campagna elettorale – sbotta il segretario Salvatore Li Calzi - avevano riempito le piazze sul tema della sicurezza e dell’ordine, oggi a distanza di 2 anni possiamo dire che queste parole erano soltanto chiacchiere. Un argomento questo strettamente collegato all’idea di localizzare, in collaborazione con Emergency, un hub sanitario di fronte al Lido Oasi, nel cuore pulsante della movida estiva acatese. Una scelta calata dall’alto senza trasparenza. Non siamo contrari all’iniziativa ma al luogo scelto. Il problema non sono le persone straniere ma le scelte di chi ci governa”.

Ma è sul “caso Gallo” che Forza Italia non fa sconti e fornisce la sua chiave di lettura: “Altro che “spirito di sacrificio” come racconta il sindaco Fidone nel suo post da propaganda. Qui non c’è né coerenza, né dignità politica. C’è solo un mercato delle poltrone, in cui le scelte non si prendono per Acate, ma per tenersi stretto lo stipendio e ubbidire a chi tira i fili dietro le quinte.

Gallo si è dimesso non per amore della città, ma per una lite interna alla maggioranza. E oggi, come nulla fosse, torna al suo posto per ordine del vero padrone del vapore — quello che decide tutto e tutti, pur non comparendo mai in pubblico. Un assessore che si dimette per rabbia e rientra per convenienza non è un uomo libero: è un soldatino agli ordini, privo di qualsiasi credibilità politica. Chi non ha il coraggio di sostenere le proprie dimissioni non merita di rappresentare i cittadini.

E il sindaco? Anziché difendere le istituzioni, si presta a questa farsa, spacciando per “richiesta dei gruppi consiliari” ciò che è in realtà un’operazione disperata per tenere insieme una maggioranza ormai a pezzi. Una maggioranza in cui: i gruppi si azzuffano, i consiglieri si minacciano a vicenda e i cittadini restano sempre l’ultimo dei pensieri. Guarda caso, la presidente del Consiglio non firma la “nota dei gruppi” e nei corridoi si parla apertamente di 7 voti pronti a sfiduciarla. Un clima da resa dei conti. Sindaco Fidone, abbia almeno il coraggio di dire la verità: Gallo non è tornato perché serve ad Acate, è tornato perché serve a Lei per non far crollare il castello di sabbia su cui si regge la sua amministrazione! E Gallo, accettando, ha perso l’occasione per dimostrare un minimo di coerenza e dignità politica. La verità è che questa amministrazione vive solo per poltrone e stipendi, non per la città”.