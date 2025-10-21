Piante e fiori in esposizione: a Palermo la Zagara d'autunno

Torna a Palermo la mostra mercato di piante e fiori la Zagara d'Autunno: all'Orto botanico da venerdì 24 ottobre a domenica, pomelie delicate, rare cactacee, un focus sulla Vaniglia, e tantissime, sontuose orchidee.

Un intero weekend tra fiori e piante, con una sorpresa : l'inaugurazione (venerdì 24 ottobre alle 11.15 alla presenza del Rettore Massimo Midiri, del presidente di UniPa Heritage Michelangelo Gruttadauria, del direttore dell'Orto Rosario Schicchi) sarà occasione per conoscere un nuovo spazio dell'Orto.

E' stata infatti recuperata la Casa del Pozzo, un piccolo fabbricato di tufo di fine Ottocento accanto all'Aquarium, che ospita uno dei due pozzi da cui deriva l'acqua per irrigare l'intero giardino botanico. Diventerà la sede di un laboratorio di distillazione di essenze, e dell'installazione Botanica Meraviglia, un tappeto di esemplari vegetali realizzato, dopo un accurato studio delle specie presenti nell'Orto, dal fotografo Alessandro Sala e dalla giornalista Francesca Berardi, con la curatela di Maria Chiara Di Trapani.

Per la Zagara sarà presente Christian Escriva, grande esperto di piante aromatiche, e produttore di oli essenziali che sempre venerdì alle 12.15 terrà un laboratorio (su prenotazione https://forms.gle/LDuiMhnKHdzDXnrR7) sui profumi della memoria con Odile Sallantin e Georges Ferrando.

Non mancheranno come ogni anno le delicatissime orchidee a cui saranno dedicati appositi focus, una mostra di esemplari tropicali a cura dei soci Amao (Associazione meridionale amatori orchidee), e un premio a cura della Società Felsinea di orchidofili; esposti strumenti per coltivare giardino e serre, e un'attenzione particolare sarà dedicata ai più piccoli con i laboratori di CoopCulture.

Tra le novità più attese e i graditi ritorni, spiccano alcuni vivai specializzati che arricchiscono l'offerta botanica della mostra: Lo Scrigno di Nebbia, per la prima volta a Palermo, vivaio toscano specializzato porterà una selezione ricercata di orchidee botaniche, esemplari particolarmente apprezzati per la loro rarità; il laziale Le Figlie del Vento invece, è un gradito ritorno con le sue affascinanti tillandsie, le "piante aeree" che non necessitano di terra e creano suggestive composizioni sospese; stessa regione di provenienza per Floriana bulbose, presente con la sua ampia gamma di piante da bulbo, ideali per chi desidera colorare balconi e giardini nella stagione autunnale.