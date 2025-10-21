Modica, al Caffè Letterario Quasimodo si presenta il libro "Il grido dell'anima" di Giuseppe Mari
Si terrà sabato 25 ottobre, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura, il terzo appuntamento letterario del Caffè Quasimodo di Modica. Sarà dedicato al poeta Giuseppe Di Mari, e vedrà la presentazione del libro di poesie “Il grido dell’anima”. Sarà la poetessa e scrittrice Grazia Dormiente a presentare il volume , mentre l’attrice Lalla Bruschi, Antonietta Emmolo, responsabile della Fidapa di Pozzallo, e Antonella Monaca, componente del Caffè Quasimodo, leggeranno testi poetici tratti dalla raccolta. La cantante KETTY Dell’Aquia animerà l’evento con intermezzi musicali.
“La poesia di Giuseppe Di Mari, afferma Domenico Pisana, è un viaggio che con un andamento prosodico entra nelle dinamiche della vita, e attraverso il quale l’anima si libera delle convenzioni e delle apparenze rivelando la sua verità più cruda e autentica. L’amore, il sogno, la speranza, la fede, l’amicizia, il dolore, lo smarrimento, la guerra, il senso delle relazioni diventano il tessuto connettivo di una poetica che evoca bellezza e dolore con l’anelito – dice il poeta – a combattere per i diritti di tutti, prodigarsi per la pace, praticare la carità e insegnare la verità”