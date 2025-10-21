A Ragusa il primo convegno nazionale di “Accademia Scoliosi”

A Ragusa, il 24 e il 25 ottobre, il primo convegno nazionale di “Accademia Scoliosi”, primo polo multidisciplinare italiano dedicato alla scoliosi, promosso dalla Scuola Chêneau Italia e da Orthom Ragusa, polo formativo tecnico della Scuola.

Per la prima volta in Italia, professionisti di diverse discipline -medici, tecnici ortopedici, fisioterapisti, odontoiatri, chinesiologi e altri specialisti – si incontrano attorno a un’unica visione: la scoliosi come fenomeno globale, da affrontare nella sua complessità e non per compartimenti stagni. L’obiettivo è esplorare ogni fase del percorso terapeutico dalla diagnosi (ad oggi non è conosciuta l’origine di questa patologia) alla costruzione e all’adattamento del corsetto Chêneau originale, fino alle tecniche tradizionali come il busto in gesso su letto di Risser e agli esercizi del metodo Schroft applicati su pazienti reali.

Accademia Scoliosi è nata nel 2024 su iniziativa di Francesco Mac Donald, medico ortopedico, nonché allievo diretto del professore Jacques Chêneau, Pietro Di Falco, tecnico ortopedico e posturologo, progettista ufficiale del corsetto Chêneau originale, Vera lezza, Chinesiologa e posturologa, esperta Metodo Schroft, Giuseppe Barletta, fisioterapista, esperto in terapia manuale nelle scoliosi.

Il direttore scientifico del corso è Francesco Mac Donald. Il corso, il primo nel suo genere in Italia con un approccio multidisciplinare integrato (biomeccanico, neurosensoriale e psicosomatico), intende restituire dignità, precisione e coerenza clinica al trattamento conservativo mediante il corsetto Chêneau originale per scongiurare il trattamento chirurgico. Il programma prevede due giornate di teoria e pratica, con relatori da tutta Italia, dimostrazioni dal vivo, laboratori e confronto metodologico. La prima giornata del corso (h. 8 – 18,30) sarà ospitata nella sala dell’Ordine dei Medici; la seconda giornata (h. 8 – 17), con le dimostrazioni e le realizzazioni pratiche, si svolgerà al Palazama.