Ibla, al Teatro Donnafugata la quarta edizione di "Ragusa Dietro il Sipario"

Al via “Ragusa Dietro il Sipario”: la quarta edizione del festival ministeriale quest’anno è dedicata a “Le parole fragili del nostro tempo” e apre con la parola Speranza. Tra i protagonisti Paolo Nani, Mario Perrotta, Giovanni Caccamo, Pietro Montandon, Mario Incudine. Ritorna il festival “Ragusa Dietro il Sipario”, a cura dell’Associazione culturale Donnafugata 2000, dedicato a “Le parole fragili del nostro tempo”. Giunto alla sua quarta edizione, il festival – quest’anno riconosciuto dal Ministero della Cultura – inaugura un nuovo percorso triennale ispirato a “Il Manifesto del Cambiamento”, in cui il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla si fa spazio di incontro e confronto tra generazioni. Un progetto che, guidato da parole chiave, intreccia linguaggi e sguardi. La parola fragile di questa edizione è “Speranza”. La quarta edizione di “Ragusa Dietro il Sipario - Le parole fragili del nostro tempo” prende il via il 24 e 25 ottobre con “Archimede” di Costanza Di Quattro, con Mario Incudine, un monologo che omaggia il genio siciliano capace di fondere mito e contemporaneità.