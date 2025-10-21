ou
ULTIME NOTIZIE

Petrolchimico di Siracusa, i sindacati chiedono un tavolo di crisi nazionale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ibla, al Teatro Donnafugata la quarta edizione di "Ragusa Dietro il Sipario"

Ibla, al Teatro Donnafugata la quarta edizione di "Ragusa Dietro il Sipario"

SpettacoloRagusa

Al via “Ragusa Dietro il Sipario”: la quarta edizione del festival ministeriale quest’anno è dedicata a “Le parole fragili del nostro tempo” e apre con la parola Speranza. Tra i protagonisti Paolo Nani, Mario Perrotta, Giovanni Caccamo, Pietro Montandon, Mario Incudine. Ritorna il festival “Ragusa Dietro il Sipario”, a cura dell’Associazione culturale Donnafugata 2000, dedicato a “Le parole fragili del nostro tempo”. Giunto alla sua quarta edizione, il festival – quest’anno riconosciuto dal Ministero della Cultura – inaugura un nuovo percorso triennale ispirato a “Il Manifesto del Cambiamento”, in cui il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla si fa spazio di incontro e confronto tra generazioni. Un progetto che, guidato da parole chiave, intreccia linguaggi e sguardi. La parola fragile di questa edizione è “Speranza”. La quarta edizione di “Ragusa Dietro il Sipario - Le parole fragili del nostro tempo” prende il via il 24 e 25 ottobre con “Archimede” di Costanza Di Quattro, con Mario Incudine, un monologo che omaggia il genio siciliano capace di fondere mito e contemporaneità.

Potrebbero Interessarti