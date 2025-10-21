La Finanza sequestra 300 mila euro a un presunto boss di Messina

Beni per oltre 300mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Messina a un boss messinese, attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha riguardato un compendio aziendale, comprensivo dei relativi beni patrimoniali, e un fabbricato di tipo signorile, nella disponibilità diretta e indiretta o, comunque, riconducibile all'uomo che ha già riportato svariate condanne definitive, fra le quali quella pronunciata dal Tribunale della città dello Stretto nel 2010, per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. Numerosi collaboratori di giustizia, inoltre, hanno delineato la sua caratura criminale e la sua stabile appartenenza a clan mafiosi attivi nella zona centro-sud di Messina. La progressiva ascesa mafiosa dell'uomo e il suo ruolo di primo piano nel panorama criminale messinese, soprattutto nel settore del gioco illecito e delle scommesse clandestine su piattaforme on-line, erano emerse durante l'operazione 'Totem' contro il clan del quartiere Giostra. Il blitz denominato 'Provinciale', invece, ha fatto luce sulla sua capacità, "in qualità di esponente apicale dell'associazione mafiosa di appartenenza", di esercitare un capillare controllo del territorio "unitamente con altre figure mafiose storiche della città, con modalità tipicamente mafiose e una gestione condivisa delle attività illecite". Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, in concorso con altri, utilizzando dei prestanome, avrebbe tentato di schermare la reale titolarità di attività economiche, eludendo le disposizioni normative in materia di misure di prevenzione patrimoniali e agevolando, al contempo, la commissione di reati di natura economico-finanziaria, quali ricettazione, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti.