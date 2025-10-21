"Maratona per la pace", a Ragusa e Siracusa l'iniziativa della Cisl con un sit in

Sit in, questa mattina, davanti alle Prefetture di Ragusa e Siracusa. La Ust Cisl Ragusa Siracusa ha messo in campo la prima delle iniziative organizzate nell'ambito della "Maratona per la Pace" sui due territori.

Presidi silenziosi e simbolici che, come avvenuto negli altri centri della Sicilia, si sono conclusi con la consegna di un documento ai rispettivi Prefetti.

Il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, è stato in piazza Matteotti nel capoluogo ibleo alla guida del gruppo che si è ritrovato per testimoniare il messaggio che, silenziosamente, parte dalle province siciliane. A Siracusa i due segretari confederali, Anna Reale e Nunzio Turrisi insieme ai dirigenti sindacali di tutte le federazioni. E' toccato proprio a loro due consegnare nelle mani del Prefetto Chiara Armenia il documento preparato. ”Una grande presenza in entrambe le piazze - ha commentato Migliore - Parlare di pace non deve mai essere abbastanza e ogni giorno dobbiamo impegnarci nel nostro piccolo a diffondere questa cultura. La nostra Maratona non è una gara - ha concluso il segretario generale della UST - ma l'avvio di un lungo percorso di condivisione di quei principi che, passo dopo passo, devono alimentare una pace duratura".