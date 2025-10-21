Palermo, riapre la palestra della scuola 'Borsellino'

Il sindaco Roberto Lagalla ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della palestra della scuola media "Borsellino" dell'ICS "Mantegna - Bonanno" di via Pitrè, a Palermo, che ha riaperto le porte dopo oltre dieci anni. Per il Comune erano presenti anche gli assessori all'Istruzione Tamajo, alle Politiche giovanili Ferrandelli e allo Sport Anello, il consigliere comunale Antonino Abbate e il consigliere di Circoscrizione Antonino Minnone, che hanno seguito, passo dopo passo, l'iter per la realizzazione dei lavori e la riapertura della struttura. La rimessa in funzione della palestra restituisce linfa vitale a Boccadifalco, offrendo agli studenti la possibilità di praticare sport e aprendo la strada a progetti pomeridiani pensati per creare nuove opportunità di aggregazione.

"La riapertura della palestra della scuola media Borsellino, chiusa da oltre dieci anni, è il risultato concreto dell'impegno dell'Amministrazione per restituire spazi fondamentali alla città e ai suoi giovani - afferma il sindaco Roberto Lagalla -. Questa struttura non è solo un luogo per l'attività sportiva durante l'orario scolastico, ma rappresenta anche un'opportunità di crescita, inclusione e socialità nel tempo extrascolastico.

Offrire ai ragazzi luoghi sani e sicuri dove incontrarsi e formarsi è una priorità per costruire una Palermo più forte, coesa e attenta ai bisogni delle nuove generazioni".

"Questa giornata è per me motivo di grande soddisfazione - afferma il consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia Antonino Abbate - Dopo anni di lavoro e costante attenzione al territorio, finalmente i ragazzi della scuola Borsellino possono tornare ad avere una palestra funzionante e adeguata. Un traguardo importante che abbiamo raggiunto grazie alla determinazione dell'amministrazione comunale e alla sensibilità del sindaco Lagalla, che ha creduto nell'urgenza e nel valore di questo intervento. Oggi restituiamo dignità a un quartiere e rispondiamo concretamente a un'esigenza sentita da tante famiglie".