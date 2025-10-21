ou
Sacrae Scene Film Fest, premiato il documentario di Martina Giannone "Sul dorso della folla"

Palermo, riapre la palestra della scuola 'Borsellino'

CronacaPalermo

Il sindaco Roberto Lagalla ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della palestra della scuola media "Borsellino" dell'ICS "Mantegna - Bonanno" di via Pitrè, a Palermo, che ha riaperto le porte dopo oltre dieci anni. Per il Comune erano presenti anche gli assessori all'Istruzione Tamajo, alle Politiche giovanili Ferrandelli e allo Sport Anello, il consigliere comunale Antonino Abbate e il consigliere di Circoscrizione Antonino Minnone, che hanno seguito, passo dopo passo, l'iter per la realizzazione dei lavori e la riapertura della struttura. La rimessa in funzione della palestra restituisce linfa vitale a Boccadifalco, offrendo agli studenti la possibilità di praticare sport e aprendo la strada a progetti pomeridiani pensati per creare nuove opportunità di aggregazione.
"La riapertura della palestra della scuola media Borsellino, chiusa da oltre dieci anni, è il risultato concreto dell'impegno dell'Amministrazione per restituire spazi fondamentali alla città e ai suoi giovani - afferma il sindaco Roberto Lagalla -. Questa struttura non è solo un luogo per l'attività sportiva durante l'orario scolastico, ma rappresenta anche un'opportunità di crescita, inclusione e socialità nel tempo extrascolastico.
Offrire ai ragazzi luoghi sani e sicuri dove incontrarsi e formarsi è una priorità per costruire una Palermo più forte, coesa e attenta ai bisogni delle nuove generazioni".
"Questa giornata è per me motivo di grande soddisfazione - afferma il consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia Antonino Abbate - Dopo anni di lavoro e costante attenzione al territorio, finalmente i ragazzi della scuola Borsellino possono tornare ad avere una palestra funzionante e adeguata. Un traguardo importante che abbiamo raggiunto grazie alla determinazione dell'amministrazione comunale e alla sensibilità del sindaco Lagalla, che ha creduto nell'urgenza e nel valore di questo intervento. Oggi restituiamo dignità a un quartiere e rispondiamo concretamente a un'esigenza sentita da tante famiglie".

