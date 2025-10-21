Benzinaio preso a colpi di bottiglia, una denuncia a Castelvetrano

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato per tentato omicidio, un 22enne.

I militari sono intervenuti presso un distributore di carburanti nel centro di Castelvetrano, dove poco prima, al termine di una discussione scaturita per futili motivi, un 30enne era stato raggiunto da diversi colpi inferti alla testa, al collo e al torace con una bottiglia di vetro spaccata. L'uomo che riferiva di non conoscere il suo aggressore, è stato soccorso e trasportato presso il locale ospedale, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso il giorno successivo.

Le indagini hanno consentito ai carabinieri di identificare il presunto aggressore, nella cui abitazione in seguito ad una perquisizione sono rinvenuti gli indumenti insanguinati indossati durante l'aggressione. L'uomo, un pregiudicato 22enne di Castelvetrano, è stato denunciato per tentato omicidio.