Catanzaro - Palermo, il prefetto vieta la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel palermitano

Divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Palermo per l'incontro che domenica 25 ottobre la formazione siciliana giocherà in casa del Catanzaro, per il campionato di serie B.

Lo ha disposto il prefetto del capoluogo calabrese, Castrese De Rosa, per motivi di ordine pubblico.

"Il provvedimento è stato adottato - è detto in una nota stampa della Prefettura - in seguito alle risultanze svolte dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, su conforme parere del questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, che ha evidenziato elevati profili di rischio in ragione dell'accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata anche nel recente passato in turbative ed episodi d'intemperanza".

"Non potevamo fare diversamente - ha affermato il prefetto De Rosa - dopo gli episodi di violenza tra le opposte tifoserie avvenuti in passato, anche durante lo scorso campionato, in occasione delle concomitanti trasferte degli ultras catanzaresi e siciliani.

L'auspicio é che queste misure possano servire ad evitare per il futuro l'adozione di analoghi provvedimenti. Le partite di calcio devono essere occasioni di svago e di divertimento e non momenti in cui sfogare rancori e violenze".