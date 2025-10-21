Ars, sì della Commissione a nomine di governo: contrario il Pd

Via libera della commissione Affari istituzionali dell'Ars ad un elenco di nomine che era stato deciso dalla Giunta regionale, guidata dal presidente Renato Schifani. La prima commissione di Palazzo dei Normanni era chiamata ad esprimere un proprio parere sui nomi scelti per guidare gli Enti parco, i Consorzi universitari e gli Iacp.

"Il Pd ha espresso parere contrario in commissione Affari istituzionali sulle nomine del governo regionale relative a Enti parco, Consorzi universitari e Iacp. In particolare abbiamo chiesto un approfondimento sui requisiti previsti per poter far parte dei Cda degli Enti parco, di fronte alla mancata risposta del governo appare evidente che si tratta dell'ennesimo accordo di maggioranza tenuto con lo scotch. Un accordo basato solo sullo scambio di poltrone, senza alcuno scrupolo sulle competenze e sui requisiti". Lo dicono il capogruppo del Pd Michele Catanzaro e il vicecapogruppo Mario Giambona, componenti della commissione Affari istituzionali all'Ars. "Anche gli altri rappresentanti delle opposizioni presenti in commissione hanno espresso parere contrario - aggiungono -. Per quel che riguarda le nomine negli Enti parco la normativa prevede che i soggetti indicati debbano essersi 'particolarmente distinti nella salvaguardia dell'ambiente' e debbano avere 'titoli culturali o professionali adeguati a svolgere tale funzione'. I soggetti indicati devono essere 'esperti in scienze naturali, geologia, biologia, ecologia, legislazione ambientale, gestione territoriale' con 'adeguatezza professionale e culturale correlata alle finalità del parco'".