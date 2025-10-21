Cateno De Luca (ScN) chiede di sotenere il sindaco di Messina, Basile:è un galantuomo

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, dedica parole di grande apprezzamento al sindaco di Messina, Federico Basile, suo successore a Palazzo Zanca: "Federico Basile sta facendo un lavoro immenso - sottolinea nel corso di una conferenza stampa -. È un galantuomo, e in molti aspetti ha bisogno di essere sostenuto anche nella comunicazione. Non posso accettare che lo sforzo della sua giunta venga sminuito da una cattiva comunicazione, magari fatta in buona fede da chi è nel nostro stesso campo. Nelle prossime settimane - promette De Luca - vedrete anche gli 'effetti speciali' del nostro lavoro di squadra".

Sul rapporto con il centrodestra e sul progetto del Ponte sullo Stretto, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è chiaro: "Mi auguro che il centrodestra riesca a trovare equilibrio, ma non si può pensare di governare Messina solo con la logica del Ponte. Chi amministra sa cosa significa convivere con cantieri di questa entità: bisogna prima risolvere le questioni strutturali, come la fornitura idrica e lo sviluppo urbano della zona nord. Solo così il Ponte potrà essere un'opportunità e non un problema". Così Cateno De Luca in occasione di una conferenza stampa convocata nella sala ovale di Palazzo Zanca, dal titolo "Inizia il cammino per Messina 2027-2032".