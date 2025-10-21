Calci e pugni a un imprenditore per rapinarlo: 3 arresti a Giarre

Lo scorso giugno a Giarre, nel Catanese, pestarono un imprenditore 34enne per rubargli auto e denaro. Adesso con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate i carabinieri hanno arrestato G.C., 24 anni, J.C., 18 anni, e I.M., 21 anni. Il gip di Catania ha disposto per il primo la custodia cautelare in carcere, e per gli altri due gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, la notte dello scorso 15 giugno, in piazza San Francesco, i tre aggredirono la vittima, un imprenditore di Riposto, colpendola con calci e pugni per sottrargli l'auto, una collana d'oro e 650 euro in contanti. Le indagini, scattate dopo la chiamata al 112 del 34enne, grazie anche all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire al 24enne, al 18enne e al 21enne. I tre indagati, dopo aver adocchiato la vittima in un bar del centro di Giarre, l'avrebbero seguito sino alla sua auto e, dopo averlo distratto con il pretesto di un passaggio per la stazione ferroviaria, gli avrebbero rubato la vettura. A fronte dell'offerta di 100 euro per la restituzione del mezzo, i tre lo avrebbero colpito con calci e pugni, rapinandolo anche dei suoi effetti personali.