Ubriaco entra in un bar di Belpasso e minaccia i clienti: denunciato

Con una spranga minacciava i clienti di un bar. A Belpasso, in provincia di Catania, i carabinieri hanno denunciato un 47enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti comportamenti molesti. L'uomo è stato fermato dai militari nei pressi di un chiosco della centrale via Garofalo, mentre, ubriaco, brandiva una spranga all'indirizzo degli avventori del bar. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno recuperato vari oggetti atti a offendere, tra cui un cacciavite di grandi dimensioni, un paio di forbici, un tappo metallico per bottiglie e una vite con testa a croce, che sono stati sequestrati. All'interno di un marsupio, infine, il 47enne aveva una piccola quantità di cocaina, che gli è valsa una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di droghe. L'uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta e porto di oggetti atti ad offendere.