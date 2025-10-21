Sarkozy entra in carcere, lui: "Arrestano un innocente"

Giornata storica in Francia, con il primo ex presidente che varca le soglie di un carcere da detenuto. Nicolas Sarkozy è stato rinchiuso come previsto nel penitenziario parigino della Santé dopo la condanna per il caso dei presunti finanziamenti dalla Libia di Gheddafi. Momenti di forte emozione sotto la sua abitazione quando l'ex capo dello Stato, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, si è diretto verso l'auto che lo attendeva per condurlo in prigione mentre i fedelissimi intonavano la Marsigliese. 'Stamattina non mettono in carcere un ex presidente della Repubblica, ma un innocente', ha scritto Sarkozy su X. Ora è in una cella di 11 metri quadri in isolamento. Presentata la richiesta di scarcerazione, la risposta è attesa in un mese.