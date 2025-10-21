Affitti, banche e tagli: nervosismo nella maggioranza sulla Manovra

Tassa sugli affitti brevi, 'contributo delle banche', tagli aiministeri. Resta alta la tensione nel centrodestra sulla legge di Bilancio. Il testo, approvato venerdì dal Cdm, non è ancora approdato in Parlamento. Forza Italia non è convinta. ''Oggi sento Giorgetti', afferma il segretario Tajani. E la Lega, dal Consiglio federale che affronta i nodi delle Regionali, rilancia l'attacco agli istituti di credito, immaginando un aumento del prelievo per ottenere 'fondi per la sanità'. Protestano i sindacati di polizia che considerano trascurate le forze dell'ordine. E il ministro della Difesa Crosetto ricorda al collega dell'Economia gli 'impegni presi' per il personale e il comparto delle Forze Armate.