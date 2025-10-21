Ucraina, Mosca gela Trump sulla tregua: a rischio il summit con Putin

Vertice Trump-Putin a rischio dopo la chiusura di Mosca ad un cessate il fuoco in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Lavrov esclude una tregua immediata congelando il fronte attuale perché significherebbe 'dimenticare le cause profonde del conflitto'. 'Non ci sono piani per un incontro a breve tra Trumpe Putin', reagisce in serata la Casa Bianca. Salta per ora anche il faccia a faccia Rubio-Lavrov che si sarebbe dovuto tenere giovedì. 'Mosca vuole troppo e per gli Usa è diventato evidente che non ci sarà alcun accordo a Budapest', commenta un altod iplomatico europeo. Zelensky e i leader Ue intanto lavorano a un piano di pace in 12 punti e affermano di sostenere 'con forza la posizione di Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve costituire il punto di partenza dei negoziati'.