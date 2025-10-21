Espulsi da Eindhoven 200 tifosi del Napoli

Niente Champions per 200 tifosi del Napoli. La polizia olandese li ha circondati la notte scorsa ad Eindhoven, dove stasera gli azzurri affrontano il Psv, caricati sugli autobus e portati alla stazione di polizia di Mathildelaan in stato di fermo. 'Ci hanno tratato come criminali. Quando siamo stati identificati - spiegauno all'ANSA - ci hanno marchiati con un numero sulla mano'.Dopo una notta nella stazione di polizia, sono stati espulsi pe raver violato il regolamento comunale in materia di assembramenti, oltrepassando la zona rossa. Una sorta di'arresto preventivo' perché non c'era stato alcun incidente tra opposte fazioni che spiegasse il blitz.