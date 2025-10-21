Anziano scomparso nel Catanzarese trovato cadavere

Il corpo senza vita di un 74enne, Ferdinando Rossi, è stato trovato oggi ai vigili del fuoco di un canale situato in prossimità di un vivaio nella zona marina di Curinga.

L'uomo risultava scomparso dal pomeriggio di ieri dopo la denuncia presentata dal parroco della chiesa di Sinopoli, che incontrava abitualmente l'uomo in parrocchia.

Subito erano scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna.

L'auto di Rossi è stata trovata nel pomeriggio di ieri, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga. In seguito al ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa.

Alle ricerche hanno partecipano anche i carabinieri di Curinga, il gruppo comunale dei volontari di Protezione civile attivati dal sindaco e i volontari della Croce rossa italiana.

Le perlustrazioni, anche con unità cinofile dei vigili del fuoco sono andate avanti ininterrottamente sino ad ora, quando il corpo dell'uomo è stato trovato.