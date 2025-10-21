Processo a Ragusa a 6 attivisti della Mare Ionio, don Ciotti è presente

E' iniziato oggi davanti al Tribunale di Ragusa il processo a sei componenti della nave della ong Mare Jonio accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina per avere soccorso cinque anni fa 27 naufraghi, che da 38 giorni si trovavano a bordo della petroliera danese Maersk Etienne al largo delle isole maltesi, poi fatti sbarcare a Pozzallo (Ragusa). I legali degli imputati, gli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, hanno esposto le eccezioni preliminari con le richieste. Il giudice deciderà sulle questioni preliminari nella prossima udienza che si terrà il 13 gennaio 2026. La difesa chiede, tra le altre cose, l'estromissione del Viminale come parte civile.

Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, è al Tribunale di Ragusa dove oggi prende il via il processo all'equipaggio della ong 'Mare Jonio'. "Salvare vite in mare viene definito un reato, 'favoreggiamento dell'immigrazione clandestina', quindi l'unico modo per non incorrere nell'accusa sarebbe lasciar morire la gente, voltare la testa dall'altra parte?", dice. "Viene anche detto che i soccorritori della Mare Jonio 'hanno tratto un vantaggio economico' dalla loro opera - ha aggiunto -, dimenticando che i soldi raccolti dalle ong come Mediterranea servono per tenere le barche in mare e farle arrivare là dove serve aiuto. Quell'aiuto che le istituzioni troppo spesso negano o attivano con ritardo. Non ci sono vantaggi economici per nessuno, ma un salvataggio dell'etica collettiva che altrimenti vedremmo affondare insieme ai corpi dei migranti. Ecco il grande paradosso. Per contrastare l'immigrazione illegale - ha continuato don Ciotti -, lo Stato italiano dà soldi alle istituzioni libiche, all'interno delle quali agiscono come è ormai noto anche trafficanti di esseri umani. Lo stesso Stato organizza e paga un volo di rientro in Libia per uno di quei trafficanti, prima che possa essere assicurato alla giustizia internazionale. Quando dei cittadini invece si organizzano per salvare vite, e raccolgono da altri cittadini le risorse per farlo, vengono accusati di violare la legge. Se l'umanità è reato, e la disumanità ragion di Stato, siamo alla fine dell'etica. Stiamo abdicando a tutti i principi della democrazia".