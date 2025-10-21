Sacrae Scene Film Fest, premiato il documentario di Martina Giannone "Sul dorso della folla"

La presidente dell'Associazione Cinematografica Movie Brats di Scicli, Martina Giannone, regista del documentario "Sul dorso della folla" (2023, 43’), si è aggiudicata la Menzione Speciale "Campanile d’Argento" nell’ambito del prestigioso SACRAE SCENE Film Fest di Ardesio (Bergamo), festival dedicato alle rappresentazioni del sacro nel cinema. La Giuria del Festival ha così motivato il riconoscimento: "Il rito della settimana santa sciclitana è un’esperienza intima e allo stesso tempo corale, come solo le grandi tradizioni popolari sanno essere. Una realtà unica che si rinnova ogni anno, tra le quinte barocche della città di Scicli. “Sul dorso della folla” ci guida all’interno di questa tradizione, accompagnandoci con maestria attraverso le voci e i corpi dei protagonisti, dei devoti e dei portatori."

Questo premio rappresenta per noi un’importante conferma del valore culturale e umano del progetto, nato dal desiderio di documentare e restituire la profondità emotiva e simbolica della Settimana Santa a Scicli, uno dei momenti più intensi della nostra tradizione. "Sul dorso della folla" è un omaggio collettivo alla forza del rito, alla bellezza del gesto condiviso, e alla memoria viva di una comunità che si racconta, anno dopo anno, attraverso il cuore e il corpo dei suoi protagonisti.

nella foto, da destra: Nicola Bionda Presidente Giuria Festival, Fabrizio Zucchelli Presidente ed ideatore del Festival, Massimo Scandella Presidente BIM , Martina Giannone regista, Marco Migliorato presidente promoserio , Simone Bonetti presidente vivi Ardesio aps.