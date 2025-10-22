ou
ULTIME NOTIZIE

Assaltò ufficio postale di Mascalucia con direttore in ostaggio: in carcere

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Attacco di Mosca su larga scala all'Ucraina, 2 morti

Attacco di Mosca su larga scala all'Ucraina, 2 morti

Fatti&Notizie

Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese.
Lo riportano i media ucraini, citando testimoni e autorità locali. I residenti di Kiev hanno udito delle esplosioni in città intorno all'1:10 ora locale, poco dopo che l'Aeronautica militare aveva emesso un allarme missilistico. Circa 30 minuti dopo si sono verificate diverse altre deflagrazioni. Esplosioni sono state segnalate anche a Dnipro, Zaporizhzhia e nella città portuale di Izmail.
E' di almeno due morti il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità ucraine ed è di almeno 13 feriti il bilancio dei raid russi che stanotte hanno colpito la città ucraina di Zaporizhzhia, secondo le autorità locali citate dai media di Kiev. Un incendio è scoppiato all'ottavo e al nono piano di un grattacielo nel quartiere Dniprovskyi a seguito dell'attacco con un drone, spiega il capo dell'Amministrazione militare della capitale Tymur Tkachenko citato dai media locali. Danni sono stati segnalati anche nei quartieri Pechersky e Desnyansky.
Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia, ha dichiarato lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, che precisa che si è trattato di un "attacco combinato aereo e missilistico su larga scala" nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a "penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo".

Lo stato maggiore ucraino spiega che i danni all'impianto di Bryansk sono "massicci", anche se la loro quantificazione è ancora in corso di verifica. "L'impianto chimico di Bryansk è una parte importante dell'industria della difesa russa. L'impianto produce polvere da sparo, esplosivi e componenti di carburante per missili utilizzati nelle munizioni e nei missili che la Russia impiega per attaccare l'Ucraina", si legge su Ukrinform. La notizia è ripresa in evidenza dalla Bbc, emittente del Paese produttore degli Storm Shadow, che spiega che il missile da crociera viene lanciato da un aereo, probabilmente un F-16, da una distanza di circa 250 km dall'obiettivo, e scende poi in picchiata fino a pochi metri dal terreno, così da sfuggire ai radar, e viene poi guidato sull'obiettivo dal Gps mentre segue la conformazione del terreno e una telecamera sul muso inquadra il punto da colpire. "L'attacco - scrive la Bbc - è avvenuto lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e altri leader europei hanno promesso di "aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa" finché il leader russo Vladimir Putin "non sarà pronto a fare la pace".

Potrebbero Interessarti