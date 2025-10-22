Imprese record, Azienda Gennuso investe sul turismo rurale a Ispica

“ Se la provincia di Ragusa è al primo posto nella classifica delle nuove imprese, c’è un pizzico di merito da parte nostra che abbiamo investito nella nostra azienda agricola che si trova a San Basilio, in territorio di Ispica”.

Il giorno dopo la certificazione di Unioncamere che certifica i segnali di crescita economica in Sicilia con saldo delle imprese positivo e superiore alla media nazionale e con Ragusa che supera Roma e Milano, arriva l’annuncio dell’imprenditore ed ed ex parlamentare all’Ars, Pippo Gennuso. “Nella nostra tenuta di San Basilio non ci fermeremo alla produzione di olio e limoni. Prodotti di eccellenza che esportiamo con successo in Europa, ma stiamo lavorando alla ristrutturazione di una masseria per creare un struttura ricettiva ampliando nel territorio l’offerta del turismo rurale - afferma Gennuso - Vogliamo offrire confort e natura in una provincia che può soltanto spiccare il volo”.

L’imprenditore dice di essere d’accordo con il presidente di Confindustria Ragusa, Giorgio Cappello. “Se la crescita delle imprese fa segnare dei record -prosegue Gennuso - lo si deve alla laboriosità e all’operatività di quanti investono in questa terra. Pensate che tutto questo avviene in assenza di infrastrutture, autostrade non completate, scarsa attenzione per l’aeroporto di Comiso ed il porto di Pozzallo, mai ampliato. Se oggi le imprese avessero un indotto degno di tale nome, aumenterebbe l’offerta per gli imprenditori che investono e soprattutto più sbocchi occupazionali”.