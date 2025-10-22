ou
Lavoro, il precariato infinito degli Asu e il dramma di essere in servizio negli enti dissestati

A Catania si continua a sparare, 2 intimidazioni nella notte: a Librino e San Cristoforo

CronacaCatania

Si continua a sparare a Catania. Nella notte sono stati registrati altri due episodi inaltrettanti quartieri della città. Agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti in via Bummacaro, nel popoloso rione Librino, dopo la segnalazione di una sparatoria alla sala operativa. Sul posto la polizia,intervenuta anche con la Scientifica, ha trovato quattro bossoli. Nello stesso rione tre giorni fa erano stati trovati più di 15 bossoli sui tetti di alcuni garage.
In via del Plebiscito, nello storico quartiere Antico Corso,la notte scorsa sono stati esplosi colpi di pistola contro un negozio di abbigliamento. Sul posto, dopo segnalazioni al 112, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale.

