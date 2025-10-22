ou


Peculato fondi europei in tempi covid. 140 mila euro sequestrati a Palermo

CronacaPalermo

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura Europea - Ufficio di Palermo, con cui è stato disposto il sequestro di circa 140.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di un soggetto, quale profitto del reato di peculato. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, hanno riguardato, più in particolare, la gestione dei fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti allo Stato Italiano e legati al Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera per la Regione Siciliana nello specifico contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni hanno consentito di ipotizzare che l'indagato, in ragione del ruolo apicale rivestito all'epoca dei fatti (biennio 2021-2022), avrebbe proceduto all'autoliquidazione di incentivi non spettanti, giustificati come retribuzione accessoria del personale inquadrato nel Piano di Potenziamento, in assenza di qualsivoglia legittimazione normativa.

