Lavoro, il precariato infinito degli Asu e il dramma del servizio negli enti dissestati

Presi con 4 chili di marijuana, arrestati 2 fratelli di Palma di Montechiaro

CronacaAgrigento

Due fratelli di Palma di Montechiaro (Agrigento) sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli agenti hanno trovato nella loro abitazione e in un immobile vicino 3,9 chili dimarijuana, 1,4 grammi di hashish, 0,52 grammi di sostanza di cocainae una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta. Sud isposizione della procura entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

