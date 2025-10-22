ou
Lavoro, il precariato infinito degli Asu e il dramma del servizio negli enti dissestati

Auto rubata a Ramacca, denuciati tre di Francofonte per ricettazione

CronacaCataniaSiracusa

La notte tra domenica e lunedì i Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato tre uomini di 39, 41 e 43 anni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno fermato i tre uomini in via Gaudioso a bordo di un’autovettura che è risultata essere stata rubata la stessa notte a Ramacca (CT). Il 39enne trovato alla guida del veicolo era senza patente di guida poiché mai conseguita e nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina. L’autovettura è stata restituita al proprietario.

