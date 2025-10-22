Colla nei lucchetti del cantiere, intimidazione a Misilmeri

Intimidazione a un imprenditore a Misilmeri (Palermo) che sta eseguendo i lavori nell'area dell'impianto sportivo dedicato a Giovanni Aloisio, a piano Stoppa. Gli operai hanno trovato colla nei lucchetti. Titolare della ditta è Giusto Giordano. Sono stati chiamati i carabinieri, che indagano. Nei mesi scorsi i mezzi della ditta hanno subito danneggiamenti a Casteldaccia e anche in quel caso l'imprenditore ha presentato denuncia ai carabinieri.