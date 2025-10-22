ou
ULTIME NOTIZIE

Lavoro, il precariato infinito degli Asu e il dramma del servizio negli enti dissestati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Asp di Messina, si ampliano gli ambulatori di prossimità

Asp di Messina, si ampliano gli ambulatori di prossimità

Salute e MedicinaMessina

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina rinnova l’invito alla cittadinanza a conoscere eusufruire degli ambulatori di prossimità, attivi nell’ambito del Programma nazionale di equità nella salute (Pnes)– Area “Contrastare la povertà sanitaria”, e destinati alla presa incarico delle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Dopo l’apertura dei primi presidi nei distretti di Messina, Milazzo e Mistretta, la rete si amplia oggi con tre nuovi punti di riferimento: Barcellona Pozzo di Gotto,Sant’Agata di Militello e Tusa.   Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento della medicina di prossimità e di riduzione delle disuguaglianze di accesso alle cure, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini, anche a coloro che vivono incondizioni di marginalità, un’assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità.

Potrebbero Interessarti