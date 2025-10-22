Asp di Messina, si ampliano gli ambulatori di prossimità

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina rinnova l’invito alla cittadinanza a conoscere eusufruire degli ambulatori di prossimità, attivi nell’ambito del Programma nazionale di equità nella salute (Pnes)– Area “Contrastare la povertà sanitaria”, e destinati alla presa incarico delle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Dopo l’apertura dei primi presidi nei distretti di Messina, Milazzo e Mistretta, la rete si amplia oggi con tre nuovi punti di riferimento: Barcellona Pozzo di Gotto,Sant’Agata di Militello e Tusa. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento della medicina di prossimità e di riduzione delle disuguaglianze di accesso alle cure, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini, anche a coloro che vivono incondizioni di marginalità, un’assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità.