Schifani su Berlusconi dopo la Cassazione: "La verità trova sempre la sua strada"

"La verità trova sempre la sua strada. La sentenza della Corte di Cassazione che esclude ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra mette la parola fine a una vicenda lunga e dolorosa. Silvio Berlusconi è stato un uomo di straordinaria energia e passione civile, che ha segnato un'epoca della nostra storia. Marcello Dell'Utri ha condiviso con lui un percorso umano e politico spesso ingiustamente colpito da pregiudizi. Oggi la giustizia riconosce ciò che molti hanno sempre saputo. Un pensiero affettuoso va alle loro famiglie e a chi è rimasto loro accanto con affetto e lealtà". Lo scrive su X il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.