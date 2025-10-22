ou
Palermo, forze dell'ordine mettono a ferro e fuoco lo Zen: 200 agenti in campo

CronacaPalermo

- È in corso un massiccio intervento di presidio del territorio, da parte delle forze dell'ordine, nel quartiere "San Filippo Neri" di Palermo (Zen 1 e Zen 2).
L'attività interforze condotta dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza vede l'impiego sul campo di, circa, circa 200 uomini dei Reparti territoriali e dei reparti organici, nonché l'ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali e del reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Occidentale" della Polizia di Stato.
Sul solco di quanto già avvenuto giorni addietro e sulla base dei riscontri investigativi già acquisiti, l'intervento odierno rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici: la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l'accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.
I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che, in presa diretta, inviano immagini alla Sala Operativa della Questura.

