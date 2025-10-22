Chiusa a Misterbianco una Casa famiglia abusiva

Nell'ambito delle azioni di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Misterbianco, le ultime attività e di contrasto a ogni forma di illegalità, condotte in stretta sinergia con i Servizi sociali comunali, hanno portato alla chiusura di due case famiglie abusive attive sul territorio, dove erano ricoverati ben 13 ospiti. Le due strutture sono state sottoposte ai controlli degli agenti che hanno riscontrato gravi irregolarità: le case operavano in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e non risultavano iscritte all’Albo comunale degli enti di assistenza. A seguito dell'accertamento, è stata disposta la chiusura immediata delle due strutture, invitando i gestori a ricollocare i 13 anziani ospitati nelle rispettive famiglie entro cinque giorni. I responsabili sono stati sanzionati con verbale amministrativo ai sensi dell’art. 9 della legge 135/2001, con multe comprese tra 516 e mille euro.

Il sindaco Marco Corsaro ha espresso un plauso agli agenti. «Il nostro impegno è costante e trasversale – dichiara il comandante della Polizia Locale Saverio Virgilio – Lavoriamo ogni giorno per garantire il rispetto della legalità e tutelare i diritti delle fasce più deboli, come gli anziani e gli animali, oltre a vigilare sulla sicurezza stradale. La presenza sul territorio è fondamentale per prevenire e reprimere fenomeni di degrado e malaffare».

Oltre ai controlli in ambito socio-assistenziale, la Polizia Locale di Misterbianco ha intensificato negli ultimi giorni i servizi di vigilanza stradale, accertando numerose infrazioni gravi al Codice della Strada in diverse parti del territorio: guida senza assicurazione, senza patente, senza casco o cintura, e uso del cellulare alla guida. Le sanzioni elevate ammontano a diverse migliaia di euro, con numerosi sequestri e fermi amministrativi dei veicoli.