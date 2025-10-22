Legalità, contributo di 14 mila eruo dal Viminale ad Acireale

Ammonta a 14.731,85 euro il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno al Comune di Acireale, nell’ambito delle risorse legate al “Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori”. L’Amministrazione comunale, attraverso la delibera n. 257 del 21 ottobre scorso, ha stabilito che tale importo venga destinato all’esecuzione di interventi migliorativi su di un terreno confiscato alla criminalità e sito in contrada Zaccanazzo, all’angolo tra le vie Barbagallo e Cerami, secondo la linea tracciata dal sindaco, Roberto Barbagallo, che mira all’adozione di iniziative volte alla promozione della legalità ed al rafforzamento della democrazia locale. Ed è in questa logica che è stato individuato il terreno di contrada Zaccanazzo sottratto alla criminalità e destinato ad essere sottoposto a migliorie di vario genere, così da favorirne, poi, il riutilizzo del bene, secondo la normativa vigente. “Gli interventi – ha osservato il sindaco Barbagallo – potranno essere funzionali all’attuazione di progetti estivi rivolti ai giovani, con finalità di inclusione sociale e partecipazione attiva. In questo senso – ha aggiunto il primo cittadino – siamo grati al Ministero competente per l’assegnazione del contributo e per l’attenzione che vorrà riservare anche in avanti ad Acireale nell’ambito della ripartizione di fondi che possano mettere la nostra Amministrazione di garantire un servizio sempre migliore alla collettività”. Sulla stessa lunghezza d’onda Gracy Urso, assessore ai Beni confiscati e alla Legalità, Gracy Urso, la quale ha aggiunto: “Destinare il fondo legalità ad un bene confiscato rappresenta un segnale incisivo. Inizia, così, l’iter di ripristino del terreno e non si tratta solo di un intervento economico, ma di un atto simbolico e concreto al quale seguirà la realizzazione di uno spazio inclusivo e di aggregazione, dedicato ai più giovani”.